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В ВСУ изменили классификацию ранений и не объясняют, почему

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В ВСУ изменили классификацию ранений и не объясняют, почему
Фриз направила запрос в Минобороны из-за изменений в квалификаторе боевых потерь. Фото: Enigma

Нардеп от "Европейской Солидарности" Ирина Фриз направила депутатский запрос в Министерство обороны Украины.

Попросила разъяснить ситуацию с изменениями в квалификаторов боевых потерь, написала она в Facebook.

В Генштабе ВСУ утвердили новый классификатор потерь личного состава Вооруженных Сил Украины. Согласно ему акубаротравмы, сотрясение и ушиб головного мозга и внутренних органов не являются видами боевых ранений, а отнесены к категории другие.

"Министерству понадобился месяц для предоставления ответа на запрос, что вдвое превышает срок, предусмотренный ч.5 ст. 15 ЗУ "О статусе народного депутата Украины". МОУ полностью проигнорировало просьбу предоставить для сравнения предварительную и обновленную редакции Классификатора. Ни одной ссылки в аргументации на конкретные пункты/части предоставленных приложений. Разъяснение относительно отличий новой и старой редакции вообще максимально исчерпывающее: "различия отсутствуют". При этом мотивацией нововведений заявлено приведение национального Классификатора к "стандартам НАТО". О каких стандартах идет речь?", - сообщила Фриз.

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Она назвала ответ циничной отпиской.

"Действующие чиновники должны нести ответственность за свои действия и научиться их аргументировать, ведь каждый шаг, сделанный "в пределах их компетенции" на занимаемой должности, - это изменения в жизни миллионов украинцев, иногда эти изменения являются для многих фатальными", - подчеркнула Фриз.

4 украинские военные броневики испытали на полигоне на Житомирщине. Тесты проходили "Дозор-Б", "Новатор", "Варта" и Oncilla-M, которые изготовили на трех различных предприятиях.

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