В ВСУ еще одна смерть от коронавируса

В Вооруженных силах Украины зафиксирована еще одна смерть от коронавируса.
По состоянию на 9 августа в Вооруженных силах Украины зафиксировано шесть случаев смерти от коронавируса, сообщает Командование медицинских сил ВСУ.
Шестой летальный случай произошел 9 августа во Житомире.
На Covid-19 болеет 305 военнослужащих.
Всего за время пандемии выздоровела 681 человек, на изоляции находится 795 человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В киевском "Динамо" зафиксирована вспышка коронавируса
За минувшие сутки в ВСУ обнаружили 11 новых случаев коронавируса.
×
Комментарии