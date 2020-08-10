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понедельник, 10 августа 2020 01:51

В ВСУ еще одна смерть от коронавируса

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В ВСУ еще одна смерть от коронавируса
В ВСУ еще одна смерть от коронавируса. Фото: РБК

В Вооруженных силах Украины зафиксирована еще одна смерть от коронавируса.

По состоянию на 9 августа в Вооруженных силах Украины зафиксировано шесть случаев смерти от коронавируса, сообщает Командование медицинских сил ВСУ.

Шестой летальный случай произошел 9 августа во Житомире.

На Covid-19 болеет 305 военнослужащих.

Всего за время пандемии выздоровела 681 человек, на изоляции находится 795 человек.

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За минувшие сутки в ВСУ обнаружили 11 новых случаев коронавируса.

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