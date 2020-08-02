В ВОЗ предупреждают, что пандемия коронавируса продлится долго

Пандемия скоро не закончится. Фото: Reuters

Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям заявил, что пандемия Covid-19 будет продолжаться долго.

"Комитет подчеркнул ожидаемую длинную продолжительность этой пандемии Covid-19, подчеркнув важность устойчивых усилий на национальном, региональном и глобальном уровнях", - говорится в сообщении ВОЗ.

Пандемия, по-прежнему представляет собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение.

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Структура призвала предоставить детальное, прагматичное руководство по критериям соответствующих действий по реагированию на коронавирус для снижения риска усталости от реагирования в контексте социально-экономического давления.

Комитет призвал ВОЗ ускорить исследования неизвестных критических факторов нового коронавируса.

В Украине за последние сутки подтвердили 1112 случаев коронавирусной болезни. Всего с начала эпидемии в стране вирус Covid-19 обнаружили в 72 168 человек.