В ВОЗ подсчитали сумму, которая может понадобиться для вакцинации от Covid-19 большинства человечества

В ВОЗ подсчитали сумму на вакцинацию. Фото: Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что в 2022 году для обеспечения вакцинации против Covid-19 необходимо до 45 млрд долларов.

По нашим оценкам, чтобы вакцинировать большинство взрослых людей в мире, в будущем году потребуется дополнительно от 35 до 45 млрд долларов, - сказал генеральний директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщает твиттер ВОЗ.

Для достижения иммунитета необходимо вакцинировать большую часть взрослого населения мира и для этого понадобится увеличить производство препаратов от коронавируса.

Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения призвала к увеличению финансирования программы ACT-Accelerator. В настоящее время программа требует средств в размере 19 млрд долларов.

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Вакцинация началась в 207 странах и территориях. Однако есть государства, где не сделали ни одного укола против Covid-19. 58% от всех прививок приходится на 3 страны: Соединенные Штаты, Индию и Китай.