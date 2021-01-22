В ВОЗ объяснили, почему пожилые люди умирают после вакцинации

Соответствующий вывод сделал подкомитет ВОЗ. Фото: pixabay.com

Вакцинация препаратом американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech не связана со смертью пожилых людей в Норвегии.

Соответствующий вывод сделал подкомитет ВОЗ по вопросам безопасности вакцин, сообщили в пресс-службе ВОЗ.

Эксперты из Европейского медицинского агентства и Центра мониторинга Упсалы рассмотрели данные по поводу смертей лиц с ослабленным здоровьем и пожилых, которые сделали прививки.

Подкомитет пришел к выводу, что "нынешние сообщения не предполагают какого-либо неожиданного или подозрительного роста летальности, или любых необычных характеристик негативных событий после назначения BNT162b2".

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По данным ВОЗ, количество летальных случаев отвечает "ожидаемому уровню смертности от всех причин".

Поэтому эксперты решили, что препарат Pfizer/BioNTech остается пригодным к использованию для пожилых людей.

В Норвегии после вакцинации препаратом BNT162b2 умерли 29 пожилых людей. Pfizer/BioNTech была единственной вакциной, которая доступна в Норвегии.