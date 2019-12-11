В Ворзеле памятник воинам АТО выбросили на помойку

Памятник воинам АТО оказался на свалке. Фото: facebook.com/IrpinPolice

В поселке Ворзель под Киевом вандалы сломали и украли памятник погибшим воинам АТО.

Люди сообщили в Ирпенское отделение полиции, что неизвестные лица в сквере поселка Ворзель по улице Кленовой похитили памятник героям АТО.

Полицейские нашли вандала через несколько часов. Они задержали местного жителя, который украл памятник, а потом выбросил его на свалку.

"Правоохранители нашли и задержали мужчину, который совершил вышеуказанное правонарушение, им оказался гражданин П., житель пгт Ворзель. Мужчина выбросил памятник за ненадобностью на помойку", — сообщает Ірпенский отдел полиции Киевской области в Facebook.

Жители поселка Ворзель писали в комментариях: "Дійсно приїхало біля 15 людей, слідчі, керівництво, працювали на місці довго, шукали і опитували свідків, навіть робили зліпки слідів! Лише в кіно таке бачила".

Памятный мемориал Небесной Сотне и погибшим воинам АТО установили силами поселка Ворзель и активистов Бучи и Приирпенья в 2017 году.

В центре Киева, в парке Владимирская горка неизвестные вандалы испортили памятник итальянскому поэту Данте Алигьери. Хулиганы отбили голову орлу, который является частью скульптурной композиции. Обезглавливают орла уже не первый раз. 3 января 2017 года неизвестные тоже изуродовали памятник, отбив голову птицы.