В Виннице не будут ставить главную елку

В Виннице отказались устанавливать елку из-за коронавируса. Фото: Depo. Вінниця

Городская власть Винницы решила не устанавливать главную елку в городе, а все празднования перевести в онлайн-формат.

"Я искренне желаю, чтобы новогодние праздники жители встретили не в больнице, а в семейном кругу. И не подвергали себя и родных опасности подхватить вирус. Поэтому в этом году главной винницкой елки в Центральном парке им. Леонтовича не будет, а праздничные мероприятия будут перенесены в онлайн-формат", написал мэр Винницы Сергей Моргунов в Фейсбук.

Такое решение принято из-за дискуссии, которая началась среди горожан о целесообразности установки елки.

"Даже есть несколько петиций по этому поводу. Одни жители громады считают, что в этом году главную елку Виннице ставить не нужно и лучше эти ресурсы направить на больницы для борьбы с Covid-19. Другие наоборот за сохранение этой традиции, чтобы в этот сложный период для всех городская елка добавила людям положительных эмоций ", – написал мэр.

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Магистральные улицы Винницы все же украсят иллюминацией, а на Майдане Независимости города установят вертеп.

В правительстве предлагают запланировать двухнедельный локдаун, привязанный к новогодним праздникам, и отказаться на Рождество и Новый год от массовых мероприятий.