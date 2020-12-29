В Венгрию завезли российскую вакцину

В Венгрию доставили российскую вакцину от коронавируса Sputnik V.
Страна получила 6 тыс. доз вакцины, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook.
Вакцину доставили грузовиком из Словакии в Национальный центр общественного здоровья под охраной полиции.
"Венгерские эксперты будут иметь еще одну возможность решить, как использовать вакцину", - сказал министр.
По его словам, российская вакцина показала эффективность 91,4%. Врачи Венгрии посещали Россию для получения вакцины.
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В Венгрии уже с субботы начали вакцинацию. Первые прививки проводили вакциной Biontech/Pfizer. Вакцинировать начали за день до официального ее начала в ЕС.
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