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понедельник, 21 октября 2019 00:11

В "Вечернем квартале" хор Веревки исполнил насмешливую песню о Гонтареву

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В &quot;Вечернем квартале&quot; хор Веревки исполнил насмешливую песню о Гонтареву
Песню о Гонтаревой исполнил хор Веревки. Фото: Новинарня

В новом выпуске шоу "Вечерний квартал" студии "Квартал 95" комик Евгений Кошевой и женская часть национального хора имени Веревки высмеяли поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой в песне-пародии "Горіла хата".

Видео выступления на странице студии "Квартал 95" в Youtube, опубликованное в воскресенье

Под музыку украинской народной песни "Горіла сосна, палала" Кошевой и хор Веревки поют, в частности: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала… Хата горить в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Велерича… Люди вогонь побачили, допомагати почали, відра схопили, прибігли, в вогонь соляру плескали".

"У пісні цій мораль проста: хата згоріла від стида", - завершили песню исполнители.

Министр культуры Владимир Бородянский на своей странице в Facebook написал: "Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки".

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Нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что депутаты готовят письмо на имя спикера Дмитрия Разумкова с тем, чтобы хор имени Веревки не исполнял гимн на открытии и закрытии сессий Верховной Рады.

Художественный руководитель хора им. Веревки Зиновий Коринец в 2018 году сообщал, что государство финансирует зарплату участников хора и частично содержание помещения творческой базы коллектива.

Валерия Гонтарева возглавляла Нацбанк в 2016 году во время национализации ПриватБанка, которым владел Игорь Коломойский. Сейчас она живет и работает в Великобритании.
27 августа Печерский райсуд Киева дал Госбюро расследований разрешение на силовой привод Гонтаревой на допрос по делу о возможных злоупотреблениях служебным положением членами правления Нацбанка.

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