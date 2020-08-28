В Умани люди не пускали хасидов к могиле их святого

Жители Умани вызвали на место происшествия правоохранителей и требовали, чтобы те прогнали паломников. Фото: Оксана Зуева в Facebook

В ночь на 28 августа жители Умани вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества к погребению цадика Нахмана.

Люди сообщают, что конфликт произошел возле синагоги по улице Лысенко в Умани, куда приехали хасиды, пишет депутат Уманского райсовета от "Свободы" Сергей Алексеев в Facebook.

Жители Умани вызвали на место происшествия правоохранителей и требовали, чтобы те прогнали паломников. Однако полицейские отметили, что не могут запретить паломникам посетить место захоронения цадика Нахмана.

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Полиция пыталась не допустить столкновений между хасидами и местными жителями.

В то же время, местные и хасиды таки немного подрались. В полиции конфликт пока не комментировали.

Несколько сотен паломников-хасидов не выпускают из украинских аэропортов. Верующие начали прибывать после того, как правительство объявило о закрытии границы для иностранцев. Скупали билеты, чтобы успеть попасть в Украину до официального закрытия границы. Люди едут семьями, с детьми. Почему их держат в аэропортах, не объясняют.