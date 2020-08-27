Паломников-хасидов держат в украинских аэропортах

Фото: фото предоставлены Хаймом Хазиным

Несколько сотен паломников-хасидов не выпускают из украинских аэропортов. Верующие начали прибывать после того, как правительство объявило о закрытии границы для иностранцев. Скупали билеты, чтобы успеть попасть в Украину до официального закрытия границы.

Люди едут семьями, с детьми. Почему их держат в аэропортах, не объясняют.

"Такая ситуация в Борисполе, Одессе, Львове и Запорожье. Паломники, когда услышали новость о закрытии границы, покупали билеты на последние рейсы. Люди летят не только из Израиля. Это и Турция, и страны ЕС. Они не нарушают закон. В аэропорту должны сдать тест на коронавирус. Их уже ждет транспорт поблизости. Также готовы отели, где они безопасно могут находиться до получения результатов теста. Все в рамках украинского законодательства. Они не представляют угрозы. Почему их содержат без воды и условий, мы не имеем объяснений. Особенно тяжело детям", - комментирует Gazeta.ua Хайме Хазин.

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26 августа Кабмин принял решение о запрете въезда иностранцев в Украину с 29 августа по 28 сентября. Празднование еврейского нового года Рош-Гашана приходится на 21 сентября. Ежегодно тысячи хасидов приезжали отметить этот день в Умань на Черкасщине. Там похоронен их праведник раввин Нахман. В этом году количество паломников ограничат из-за пандемии коронавируса.