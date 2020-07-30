В Укроборонпроме может смениться руководитель

Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус рассказал о дальнейшей работе концерна. Фото: УНИАН

Новая команда государственного концерна "Укроборонпром" продолжит работу, а его гендиректор Айварас Абромавичус может сменить должность.

Об этом сообщил сам Абромавичус в ходе круглого стола в Киевской школе экономики, сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, команда Укроборонпрома будет работать дальше, он также останется в госконцерне.

"Я также буду работать дальше, и мы скоро увидим, на какой должности", - сказал он.

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Абромавичус напомнил, что шел на должность гендиректора ДП на 2-3 месяца, чтобы сделать аудит, разработать стратегию развития "Укроборонпрома" и завести новую команду.

"За 11 месяцев мы завели почти 70 профессионалов в концерн из 260 человек, то есть все заместители генерального директора совершенно новые люди. Мы поменяли почти 30 руководителей крупнейших предприятий. Сейчас я уже 11 месяцев на этой должности, и это втрое или вчетверо больше, чем я планировал, и о чем были договоренности лично с президентом", - сказал он.

В июне 2020 года госконцерн "Укробронпром" презентовал проект целевой модели корпоративного управления компанией во время и после трансформации. Его разработали с помощью иностранных экспертов.