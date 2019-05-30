В Украину завезли контрабанду нефть на сотни миллионов гривен

В Николаевском порту обнаружили большую партию контрабандной нефти. Фото: Agronews

В Николаевском порту обнаружили партию контрабандной нефти на 183 млн гривен.

Для контрабанды была создана фирма-однодневка, которая в сопроводительных документах указала неверные данные о грузе. В Николаевском порту нефть разгрузили на хранение на склад другой компании. Зарегистрированные в Греции и России фирмы числились производителями сырья. Об этом сообщила пресс-служба ДФС в регионе.

"Весь объем контрабандных нефтепродуктов арестован судом в качестве вещественного доказательства. В целом эта сделка могла стоить государству 183 млн гривен. Мы сумели это предупредить - и после конфискации товаров и наложения штрафов средства перечислятся в госбюджет", - рассказал руководитель ведомства.

Таможенники уже составили протоколы о нарушении таможенных правил по ст.483 Таможенного кодекса Украины. Эта статья предусматривает конфискацию товаров и штраф в размере 100 процентов их стоимости.

В селе Нерубайское Одесской области нашли грузовик с 590 тыс. пачек сигарет швейцарского производства без акцизных марок Украины. Контрабанду обнаружили во время обыска машин на одной из автостоянок.