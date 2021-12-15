В Украину возвращаются осадки: где ждать дождя

В Тернополе и Хмельницком 15 декабря днем воздух прогреется до +1°С. Фото: pixabay.com

15 декабря в Украине ожидается облачная погода и плюсовая температура. Небольшие морозы возможны ночью везде, кроме юга.

Осадки сместятся на юг и восток страны, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня будет сухо, но облачно. Температура днем составит +1°С.

В Луцке, Ивано-Франковске и Львове в среду будет пасмурно, будет стоять сплошная облачность. Днем до +2°С.

В Ривне также ожидается пасмурная погода и сплошная облачность. Температура днем составит +1°С.

В Тернополе и Хмельницком 15 декабря днем воздух прогреется до +1°С, пасмурно, возможен дождь.

В Ужгороде столбики термометров покажут 0...+5°С. Будет пасмурная погода и сплошная облачность.

В Черновцах в среду также пасмурно, днем пройдет снег и потеплеет до +2°С.

В Виннице сегодня воздух прогреется до +1°С, будет облачно с прояснениями.

В Житомире в среду днем до +2°С. Пасмурно, будет стоять сплошная облачность.

В Черкассах будет пасмурно, но без осадков. Днем до +2°С.

В Кропивницком температура днем составит +1°С. Будет пасмурно, возможен снег.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха не выше +1°С.

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В Одессе 15 декабря пройдет небольшой дождь. Будет пасмурно, сплошная облачность. Температура днем достигнет +4°С.

В Херсоне в среду днем будет в пределах +2°С. Пройдет сильный дождь и будет сплошная облачность.

В Николаеве также пасмурно, днем воздух прогреется до +2°С. Ожидается мокрый снег.

В Запорожье температура днем достигнет +3°С. Пройдет сильный дождь, будет пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах дневная температура воздуха составит около 0°С, пасмурно, возможен дождь.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность. Температура днем не выше +1°С, мокрый снег.

В Днепре пройдет сильный дождь. Температура днем +1°С, пасмурно.

В Симферополе в среду будет пасмурно, воздух прогреется до +4°С. В то же время пройдет сильный дождь.

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.