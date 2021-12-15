В Украину возвращаются осадки: где ждать дождя

 
Ексклюзивы
1/5
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Меркель блокировала оружие Украине, ФСБ устраивает провокации, а Путин угрожает – что о нас пишет мир
Просмотров: 621
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
Межзвездный путешественник приземлится в феврале: 10 технологий, которые в 2022 году существенно изменят жизнь
2 Просмотров: 576
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Львов покрыло снегом - волшебные фото
Просмотров: 4401
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
"Ареста ждал пять лет" - как в советской армии действовала проукраинская организация
Просмотров: 1584
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Женщина толкнула прохожую под поезд. В Нью-Йорке наибольшее количество бездомных со времени Великой депрессии
Просмотров: 738
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
В Киеве снова митинговали противники вакцинации: фоторепортаж
1 Просмотров: 1791
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
"Свободу политзаключенным": над Крымом запустят огромный баннер с посланием оккупантам
Просмотров: 324
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
"Прадед производил пряники и продавал на Контрактовой ярмарке": в самом старом доме Киева живет седьмое поколение владельцев
Просмотров: 9990
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
Операция "Санта-Барбаросса": почему российского вторжения в январе 2022 года не будет
2 Просмотров: 4284
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Борщ с оливками, лимоном и осетриной – что ели киевляне до господства россиян
Просмотров: 3168
Фото
Все фото
5
4
7
9
4
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
Шанс на жизнь: украинка пожертвовала орган внуку
Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море
Французский ракетный фрегат Auvergne вошел в Черное море
Западные области засыпает снегом
Западные области засыпает снегом
&quot;В России бардак, если нам таких кротов поставляют&quot; - сети гудят о Гогилашвили
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
Оползень заблокировал дорогу на Прикарпатье
Оползень заблокировал дорогу на Прикарпатье
Видео
Все видео
С сегодняшнего дня принимают заявки на "Вовину тысячу": что нужно сделать
С сегодняшнего дня принимают заявки на "Вовину тысячу": что нужно сделать
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
До $10 тыс. в месяц: YouTube запускает программу бонусных выплат в Украине
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
В "Дії" можно получить справку о доходах пенсионера: пошаговая инструкция
Интервью
1/5
Ежемесячно Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен - Агия Загребельская
Ежемесячно Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен - Агия Загребельская
Просмотров: 522
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3546
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6192
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1503
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 4590
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
14 декабря 2021
Просмотров: 315
Кар'єра
Пам'ятаю Валентину блакитноокою студенткою з довгою каштановою косою. Вчилася на курсі на рік старшому за мене. Вона робила університетську газету. ...
среда, 15 декабря 2021 06:24

В Украину возвращаются осадки: где ждать дождя

  Комментировать
В Украину возвращаются осадки: где ждать дождя
В Тернополе и Хмельницком 15 декабря днем воздух прогреется до +1°С. Фото: pixabay.com

15 декабря в Украине ожидается облачная погода и плюсовая температура. Небольшие морозы возможны ночью везде, кроме юга.

Осадки сместятся на юг и восток страны, сообщает "Униан". Предлагаем подробнее ознакомиться с синоптической ситуацией в областных центрах.

В Киеве сегодня будет сухо, но облачно. Температура днем составит +1°С.
В Луцке, Ивано-Франковске и Львове в среду будет пасмурно, будет стоять сплошная облачность. Днем до +2°С.
В Ривне также ожидается пасмурная погода и сплошная облачность. Температура днем составит +1°С.
В Тернополе и Хмельницком 15 декабря днем воздух прогреется до +1°С, пасмурно, возможен дождь.
В Ужгороде столбики термометров покажут 0...+5°С. Будет пасмурная погода и сплошная облачность.
В Черновцах в среду также пасмурно, днем пройдет снег и потеплеет до +2°С.
В Виннице сегодня воздух прогреется до +1°С, будет облачно с прояснениями.
В Житомире в среду днем до +2°С. Пасмурно, будет стоять сплошная облачность.
В Черкассах будет пасмурно, но без осадков. Днем до +2°С.
В Кропивницком температура днем составит +1°С. Будет пасмурно, возможен снег.
В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха не выше +1°С.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание

В Одессе 15 декабря пройдет небольшой дождь. Будет пасмурно, сплошная облачность. Температура днем достигнет +4°С.
В Херсоне в среду днем будет в пределах +2°С. Пройдет сильный дождь и будет сплошная облачность.
В Николаеве также пасмурно, днем воздух прогреется до +2°С. Ожидается мокрый снег.
В Запорожье температура днем достигнет +3°С. Пройдет сильный дождь, будет пасмурно, сплошная облачность.
В Сумах дневная температура воздуха составит около 0°С, пасмурно, возможен дождь.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность. Температура днем не выше +1°С, мокрый снег.
В Днепре пройдет сильный дождь. Температура днем +1°С, пасмурно.
В Симферополе в среду будет пасмурно, воздух прогреется до +4°С. В то же время пройдет сильный дождь.

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украину возвращаются осадки: где ждать дождя». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Будет ли отставка? Владелец &quot;Дженоа&quot; оценил работу Шевченко
Будет ли отставка? Владелец "Дженоа" оценил работу Шевченко Просмотров: 32167
Семейная фирма Юзика из &quot;Квартала&quot; зарабатывает миллиарды на &quot;Большом строительстве&quot;
Семейная фирма Юзика из "Квартала" зарабатывает миллиарды на "Большом строительстве"
3
 Просмотров: 29142
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе
Показали фото 16-летнего, снесшего людей на переходе 1 Просмотров: 14652
Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание
Снег и морозы до -18°С: в Украину идет серьезное похолодание Просмотров: 10314
&quot;В России бардак, если нам таких кротов поставляют&quot; - сети гудят о Гогилашвили
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
9
 9 Просмотров: 9756
Общество
Гороскоп на 15 декабря: для кого конец года станет наиболее продуктивным
Гороскоп на 15 декабря: для кого конец года станет наиболее продуктивным
 Просмотров: 531
Народные приметы 15 декабря. Узнаем, какая погода будет до конца января
Народные приметы 15 декабря. Узнаем, какая погода будет до конца января Просмотров: 153
Церковный праздник 14 декабря. Кому сегодня молиться
Церковный праздник 14 декабря. Кому сегодня молиться Просмотров: 117
75% россиян поддерживают войну с Украиной - опрос
75% россиян поддерживают войну с Украиной - опрос Просмотров: 1611
Кто празднует День Ангела 15 декабря - как сегодня назвать ребенка
Кто празднует День Ангела 15 декабря - как сегодня назвать ребенка Просмотров: 126
Больше всего комментируют
9
"В России бардак, если нам таких кротов поставляют" - сети гудят о Гогилашвили
7
Выплыло видео Гогилашвили с прокремлевским "Оплотом"
4
СБУ разоблачила крупнейшую сеть изготовления фальшивых Covid-сертификатов
4
"Слуги народа" получают тысячи "кэша" в конвертах - экс-руководитель ОП
2
Цель Путина не только захватить Украину, но и вытеснить НАТО и ЕС из Восточной Европы – Порошенко
Голосов: 57832
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть