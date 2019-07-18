В Украину возвращается лето

В восточных и южных областях воздух прогреется до +27...+29 градусов. Фото: artfile.me

В четверг, 18 июля, погода будет намного теплее, чем предыдущие дни. Почти по всей территории температурные отметки будут колебаться в пределах +23...+25 градусов.

Жарче всего будет в восточных и южных областях. Там воздух прогреется до жарких +27...+29 градусов. В частности, речь идет о Харьковской, Луганске, Донецке, Запорожской, Днепропетровске, Херсонской, Николаевской и Одесской области. Такие же температурные отметки будут в Крыму.

Прохладнее всего – на Севере. Там температура воздуха достигнет не выше + 21...+23 градусов.

Дожди с грозами пройдут в северных областях, в отдельных районах Запада. На остальной территории – сухо и солнечно, – сообщает синоптик Наталья Диденко.

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Жара затянется до 9-10 августа. Начнет спадать во второй половине месяца. До конца лета будет +19...22°C и ниже, дождливо.