В Украину вернутся снегопады

17 февраля снегопады вернутся на территорию Украины. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В среду, 17 февраля, снегопады вернутся на территорию Украины.

При этом температура днем ​​повысится, но на севере останется в прежних низких значениях около -10 °. Ночью в Черниговской области ударит мороз до -21 °, сообщает Укргидрометцентр.

Днем в западных, Житомирской и Винницкой областях будет умеренный и мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков. На дорогах страны гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

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Днем в Украине обещают от 8 до 13 градусов мороза. На западе и юге температура опустится до 0-5 градусов мороза. На Закарпатье обещают в течение дня около нуля. В Сумской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях столбики термометров покажут 6-11градусов ниже нуля.

В Киеве 16 февраля облачно с прояснениями, без осадков. На дорогах гололедица. Скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с. Температура воздуха от 6 до 8 градусов мороза.

В конце февраля в Украине впервые действительно потеплеет. Но задержится тепло ненадолго, в марте придет мороз и снег. Апрель и май будут "экстремальные" - будет много дождей.