В Украину прибыло три рейса с эвакуированными

Новоприбывшие прошли температурный скрининг и установили приложение. Фото: cenzor.net

15 мая в Киев прибыли еще три эвакуационных рейса из Парижа, Берлина и Загреба.

Пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира, сообщила Госпогранслужба Украины.

"Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" оформили 265 человек", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Через коронавирус Турция ввела комендантский час

Ни у кого из прибывших не было повышенной температуры. Также никто не жаловался на самочувствие.

Все новоприбывшие установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение необходимой информации в мобильное приложение пограничники проверили во время паспортного контроля.

По информации погранслужбы, что всего за прошедшие сутки въехало в Украину и выехало из страны более 16,2 тыс. человек.