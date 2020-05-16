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суббота, 16 мая 2020 11:47

В Украину прибыло три рейса с эвакуированными

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В Украину прибыло три рейса с эвакуированными
Новоприбывшие прошли температурный скрининг и установили приложение. Фото: cenzor.net

15 мая в Киев прибыли еще три эвакуационных рейса из Парижа, Берлина и Загреба.

Пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира, сообщила Госпогранслужба Украины.

"Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" оформили 265 человек", - говорится в сообщении.

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Ни у кого из прибывших не было повышенной температуры. Также никто не жаловался на самочувствие.

Все новоприбывшие установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам. Внесение необходимой информации в мобильное приложение пограничники проверили во время паспортного контроля.

По информации погранслужбы, что всего за прошедшие сутки въехало в Украину и выехало из страны более 16,2 тыс. человек.

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Дата
16
мая

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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