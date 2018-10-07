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воскресенье, 07 октября 2018 02:05

В Украину прибыли военные самолеты США

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В Украину прибыли военные самолеты США
Военные самолеты США прибыли в Украину для участия в учениях. Фото: Соцсети

Самолеты воздушных сил США прибыли в Украину для участия в военных международных учениях Clear Sky 2018.

"Самолеты ВВС США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules прибыли в Украину для участия в военных международных учениях Clear Sky 2018, целью проведения которых является укрепление мира и безопасности", - сообщает Посольство Украины в США.

Американские самолеты примут участие в первых в истории учениях Clear Sky, которые начнутся в середине октября на Староконстантиновской авиабазе и других регионах Украины.

В этом году отмечается 25 годовщина сотрудничества между Национальной авиационной гвардией Калифорнии и Украины. В учениях примут участие самолеты с калифорнийских подразделений F-15C Eagles и C-130J Super Hercules.

Среди других самолетов, участвующих в учениях, будут F-15D и KC-135 от США и MQ-9 - из Польши.

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Clear Sky 2018 - совместное и многонациональное мероприятие, в котором примут участие около 950 человек из девяти стран, включая Бельгию, Данию, Эстонию, Нидерланды, Польшу, Румынию, Украину, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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