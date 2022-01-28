В Украину прибыла очередная партия военной помощи от США

28 января в Украину прибыли очередная партия военной помощи от США.
На этот раз – это 81 т боеприпасов разного калибра, сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.
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"Четвертая птица доставила в Украину 81 тонну боеприпасов разного калибра", - написал Резников.
Он добавил, что на следующей неделе ожидаются другие самолеты с военно-технической помощью для усиления обороноспособности.
За январь этого года союзники Украины - Соединенные Штаты Америки и Великобритания - доставили в Киев более 3 тыс. единиц военного вооружения.
Поставка новых противотанковых средств третьего поколения из США продолжается ежедневно, цифра поставки Javelin ежедневно увеличивается.
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