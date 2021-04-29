В Украину прибудет полмиллиона доз вакцины Sinоvac

 
Ексклюзивы
1/5
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Россия станет страной третьего мира - волонтер
2 Просмотров: 360
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Кадровые изменения в энергетике связали с переговорами Зеленского и Путина
Просмотров: 468
Топ-10 мест за небольшие деньги: где отдохнуть вдвоем на майские праздники
Топ-10 мест за небольшие деньги: где отдохнуть вдвоем на майские праздники
Просмотров: 279
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 261
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 783
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 387
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 405
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Кадровая импотенция Зеленского может помешать увольнению Степанова
Просмотров: 261
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Как превратить 20-летнее авто на современное -
Просмотров: 756
Май удивит погодой
Май удивит погодой
Просмотров: 1044
Фото
Все фото
5
19
13
3
5
&quot;Супермамой&quot; стала организатор праздников, которая строго воспитывает детей
"Супермамой" стала организатор праздников, которая строго воспитывает детей
Впервые в Украине: &quot;скорую&quot; обеззаразили компонентами зубной пасты
Впервые в Украине: "скорую" обеззаразили компонентами зубной пасты
Показали, как ремонтируют трассу Киев - Одесса
Показали, как ремонтируют трассу Киев - Одесса
На Луганщине предотвратили теракт против военных
На Луганщине предотвратили теракт против военных
Посол Нидерландов сделал украинским врачам весенний подарок
Посол Нидерландов сделал украинским врачам весенний подарок
Видео
Все видео
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Онлайн-кинотеатр Takflix запустил интерфейс для коллективного просмотра
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Не трогайте деревья. У нас дети: на Волыне селяне просят остановить сплошную вырубку леса
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
Взяла самую низкую ноту в истории - женщина установила мировой рекорд
В Украине массово вакцинируют граждан Китая: видео
В Украине массово вакцинируют граждан Китая: видео
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
В Николаеве предприниматели протестуют против карантина. Люди встретились с мэром
Интервью
1/5
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Умножают энергетическую реформу на ноль - последствия увольнения главы Нафтогаза
Просмотров: 261
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Как отогнать гадюку: змеи проснулись после зимы и лезут к домам
Просмотров: 774
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Начинайте день с "вкусненьких дел" - с как научиться просыпаться на рассвете
Просмотров: 387
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Город остановился на 3 минуты, чтобы почтить умерших
Просмотров: 405
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Придется ли сдавать украинцам сбережения в банк и платить с них 5% налога
Просмотров: 1305
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 апреля 2021
Просмотров: 360
Джміль
Колись я думав, що джміль — то чоловік бджоли. На це прямо й очевидно вказувало багато що. От, наприклад, явна спорідненість і співзвучність у ...
четверг, 29 апреля 2021 20:35

В Украину прибудет полмиллиона доз вакцины Sinоvac

  Комментировать
В Украину прибудет полмиллиона доз вакцины Sinоvac
Партия вакцин китайского производителя прибудет 30 апреля. Фото: Reuters

В Украине прибудет очередная поставка китайской вакцины от коронавируса CoronaVac.

Ожидается партия в полмиллиона доз. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac", - отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Россия и Китай распространяют фейки о западных Covid-вакцинах - ЕС

Партия в количестве 500 тысяч доз прибудет в Киев вечером в пятницу, 30 апреля.

28 апреля от Covid-19 вакцинировали рекордное количество людей в Украине. 70468 человек получили первую из двух доз вакцины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украину прибудет полмиллиона доз вакцины Sinоvac». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
апреля

В Севастополе подняли украинские флаги

Погромы вспыхнули из-за действий полицейских

Запустили троллейбусную линию

От землетрясения на Кавказе погибли 270 человек

Свадьба принца смотрело около двух миллиардов зрителей

В Карпатах произошел ожесточенный бой

Самое читаемое
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото
Лукашенко скрывает сына с умственной отсталостью - СМИ показали фото Просмотров: 36256
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
Кардашьян с подругой обольстительно позировали в одинаковых бикини
7
 Просмотров: 8676
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
Гороскоп на 28 апреля: назвали знаки, которым жизнь готовит невероятный сюрприз
 Просмотров: 7065
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка
Русский блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка Просмотров: 4482
&quot;Исчез злой кот&quot;: 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
"Исчез злой кот": 10 забавных объявлений о животных, которые рассмешат до слез
10
 Просмотров: 4464
Общество
"Супермамой" стала организатор праздников, которая строго воспитывает детей
"Супермамой" стала организатор праздников, которая строго воспитывает детей
5
 Просмотров: 153
Суд оставил Семенченко под стражей
Суд оставил Семенченко под стражей Просмотров: 108
Впервые в Украине: "скорую" обеззаразили компонентами зубной пасты
Впервые в Украине: "скорую" обеззаразили компонентами зубной пасты
19
 Просмотров: 450
Россия станет страной третьего мира - волонтер
Россия станет страной третьего мира - волонтер
 2 Просмотров: 360
Топ-10 мест за небольшие деньги: где отдохнуть вдвоем на майские праздники
Топ-10 мест за небольшие деньги: где отдохнуть вдвоем на майские праздники
10
 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
6
Чауса держат на территории ГУР. За его похищение могут сесть и Ермак, и Зеленский - экс-замглавы СБУ Нескоромный
6
Летом газ для населения не подешевеет
4
Путин ответил Зеленскому на предложение встретиться в Ватикане
2
Власти открыли распродажу земли иностранцам. Защитить Украину может только референдум - Тимошенко
2
СМИ узнали, где Украина предложит Путину провести переговоры
Голосов: 56067
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть