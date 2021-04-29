В Украину прибудет полмиллиона доз вакцины Sinоvac

Партия вакцин китайского производителя прибудет 30 апреля. Фото: Reuters

В Украине прибудет очередная поставка китайской вакцины от коронавируса CoronaVac.

Ожидается партия в полмиллиона доз. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Только что компания Sinоvac подтвердила нам очередную поставку вакцины CoronaVac", - отметил он.

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Партия в количестве 500 тысяч доз прибудет в Киев вечером в пятницу, 30 апреля.

28 апреля от Covid-19 вакцинировали рекордное количество людей в Украине. 70468 человек получили первую из двух доз вакцины.