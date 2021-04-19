В Украину несется мощный циклон

В Украину несется циклон. 20 апреля атмосферный вихрь с низким давлением в центре переместится из-за Черного моря.

Уже ближайшей ночью юг страны накроет сильными дождями, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. К осадкам присоединится сильный ветер.

В течение суток циклон двинется на восток и в центр Украины. На Западе также ожидаются дожди, местами вероятны грозы, а в Карпатах возможны ливни.

Автор: facebook.com/tala.didenko Циклон двинется на восток и центр Украины

Серьезные осадки обойдут только Киевщину и Винницкую область. Температура воздуха ночью составит +3...7°С, днем в пределах +9...13°С.

В Киеве вторник ожидается прохладным. Ночью температура составит +3...6°С, днем столбики термометров покажут +10...12°С. Северный ветер будет порывистым, возможен небольшой дождь.

Неделя начнется циклоном, а закончится Вербным воскресеньем, которое также будет холодным и ветреным.￼

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В 2021 году ожидаются два периода ретроградного Меркурия: с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября. В такие периоды рекомендуют избегать серьезных начинаний, поездок и длительных путешествий. Советуют не давать в долг, не совершать крупных покупок или весомых денежных инвестиций, а также не подписывать важных документов.