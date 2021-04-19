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понедельник, 19 апреля 2021 12:18

В Украину несется мощный циклон

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В Украину несется циклон. 20 апреля атмосферный вихрь с низким давлением в центре переместится из-за Черного моря.

Уже ближайшей ночью юг страны накроет сильными дождями, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. К осадкам присоединится сильный ветер.

В течение суток циклон двинется на восток и в центр Украины. На Западе также ожидаются дожди, местами вероятны грозы, а в Карпатах возможны ливни.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Циклон двинется на восток и центр Украины
Циклон двинется на восток и центр Украины

Серьезные осадки обойдут только Киевщину и Винницкую область. Температура воздуха ночью составит +3...7°С, днем в пределах +9...13°С.

В Киеве вторник ожидается прохладным. Ночью температура составит +3...6°С, днем столбики термометров покажут +10...12°С. Северный ветер будет порывистым, возможен небольшой дождь.

Неделя начнется циклоном, а закончится Вербным воскресеньем, которое также будет холодным и ветреным.￼

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В 2021 году ожидаются два периода ретроградного Меркурия: с 30 мая по 23 июня и с 27 сентября по 18 октября. В такие периоды рекомендуют избегать серьезных начинаний, поездок и длительных путешествий. Советуют не давать в долг, не совершать крупных покупок или весомых денежных инвестиций, а также не подписывать важных документов.

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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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