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воскресенье, 18 апреля 2021 23:52

Погода в Украине: синоптик рассказала, когда ждать +20℃

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Погода в Украине: синоптик рассказала, когда ждать +20℃
Погода в Украине начнет портиться уже 19 апреля в западных областях страны. Фото: Pixabay

Погода в Украине начнет портиться уже 19 апреля в западных областях страны. После чего дожди с грозами охватят всю территорию Украины. Однако ближе к выходным, 24-25 апреля, погода принесет потепление до +20℃ и даже выше.

Так, в понедельник, 19 апреля, дожди пройдут во Львовской, Закарпатской, Тернопольской и Хмельницкой областях. Температура воздуха днем составит +11…+13℃, ночью +3…+5℃. Кроме того, осадки будут в Винницкой области, но здесь будет теплее +13…+15℃ днем и +4…+6℃ ночью, а также в Крыму, пишет Главред.

В остальных регионах переменная облачность без дождей. В центральных регионах также без осадков. В Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях днем +13…+15℃, ночью +4…+6℃.

На юге - в Одесской, Николаевской и Херсонской областях также днем +13…+15℃, но ночью будет немного теплее +5…+7℃. В Киеве днем температура воздуха составит +11…+13℃, ночью будет прохладно - всего +2…+4℃.

Во вторник, 20 апреля, во всех областях пройдут дожди с грозами. Уже со среды, 21 апреля, ситуация начнет стабилизироваться в восточных, северных и части центральных областей.

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Дата
19
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