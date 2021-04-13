В Украину несется холодный фронт: где ждать мокрого снега

В Киеве 14 апреля будет достаточно тепло. Фото: pixabay.com

В Украину несется очередной атмосферный фронт. В западной части страны завтра ожидается резкое изменение погоды.

Холодный фронт принесет похолодание и мокрый снег в западные области, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На остальной территории ожидается умеренно теплая погода, температура воздуха в пределах +10...16°C.

На побережьях морей местами +9...12°C. Дожди, преимущественно небольшие, вероятны завтра на востоке и севере, а вечером и в Одесской области. Большая часть юга и центральных областей существенных осадков в среду не увидят.

В Киеве 14 апреля будет достаточно тепло, до +12...14°C. Облачно, есть вероятность небольшого дождя.

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13 апреля в Украине ожидаются дожди и похолодание. Осадки накроют Львовскую область, а также часть центральных и северных областей.