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вторник, 13 апреля 2021 12:30

В Украину несется холодный фронт: где ждать мокрого снега

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В Украину несется холодный фронт: где ждать мокрого снега
В Киеве 14 апреля будет достаточно тепло. Фото: pixabay.com

В Украину несется очередной атмосферный фронт. В западной части страны завтра ожидается резкое изменение погоды.

Холодный фронт принесет похолодание и мокрый снег в западные области, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

На остальной территории ожидается умеренно теплая погода, температура воздуха в пределах +10...16°C.

На побережьях морей местами +9...12°C. Дожди, преимущественно небольшие, вероятны завтра на востоке и севере, а вечером и в Одесской области. Большая часть юга и центральных областей существенных осадков в среду не увидят.

В Киеве 14 апреля будет достаточно тепло, до +12...14°C. Облачно, есть вероятность небольшого дождя.

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13 апреля в Украине ожидаются дожди и похолодание. Осадки накроют Львовскую область, а также часть центральных и северных областей.

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13
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  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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