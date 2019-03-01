В Украину надвигаются зимние морозы

Синоптики прогнозируют до 10 градусов мороза. Фото: УНИАН

2-3 марта в Украине похолодает, ночью до -4-10 градусов.

Во второй день весны, по всей территории страны будет облачно с прояснением, на востоке небольшой снег. Днем почти во всех областях около 0, лишь на северо-востоке до -3, в Одесской области до +4, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

3 марта днем начнет теплеть. Ночью будет преобладать морозная погода: на западе, севере, востоке и в центре -7-9, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях до -6, в Крыму до -4.

Днем в западных областях +7+9, на севере, в центре и на юге страны +2+4, на востоке 0+2.

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С 4 марта в Украине начнется потепление. Такой прогноз погоды в Украине рассказала синоптик Наталья Диденко.