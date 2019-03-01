В Украину надвигаются зимние морозы

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
2 Просмотров: 2970
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1575
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 981
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
2 Просмотров: 2313
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1566
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Каждая церковь должна выбрать: идти на поводу у России или придерживаться канонов
Просмотров: 774
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
Игорь Кондратюк о Maruv: "зрители не увидят ничего, кроме обнаженного тела"
4 Просмотров: 3330
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Штрафы, штатные работники вместо ФЛП: какие изменения готовят к трудовому законодательству
Просмотров: 1656
Как избавиться от ям на дорогах
Как избавиться от ям на дорогах
Просмотров: 549
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
"Будет рассказывать украинцам, что Путин предлагал ей звезду с Кремля" - эксперт о Maruv
Просмотров: 2133
Фото
Все фото
16
4
7
3
15
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
&quot;Как настоящая Барби&quot; - мужчина потратил более $ 19 тысяч на операции красоты
"Как настоящая Барби" - мужчина потратил более $ 19 тысяч на операции красоты
Мастерица создает оригинальные изделия из лоскутков тканей
Мастерица создает оригинальные изделия из лоскутков тканей
В Украине появится первый музей с интерактивными экспонатами
В Украине появится первый музей с интерактивными экспонатами
Вдова добровольца АТО воспитывает 9 дочерей
Вдова добровольца АТО воспитывает 9 дочерей
Видео
Все видео
"Это огромный шанс" - депутаты взялись за долгожданный закон
"Это огромный шанс" - депутаты взялись за долгожданный закон
Данилко оправдывался перед российскими пропагандистами за Евровидение
Данилко оправдывался перед российскими пропагандистами за Евровидение
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
Возможны преступления Порошенко может расследовать только парламент через процедуру импичмента - Деревянко
Каким будет первый музей науки в Украине
Каким будет первый музей науки в Украине
Говерлу показали с высоты птичьего полета
Говерлу показали с высоты птичьего полета
Интервью
1/5
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 1575
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
Просмотров: 1566
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1368
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4347
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
"Мы нескольких сотнях метров от оккупантов и они могли нас расстрелять сразу"
Просмотров: 3006
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 февраля 2019
Просмотров: 351
Вигляд збоку
Тиждень тому, з четверга на п'ятницю, бачив сон, якого раніше не траплялося — я приснився сам собі. Так наче дивлюся на себе збоку й трохи ...
пятница, 01 марта 2019 10:36

В Украину надвигаются зимние морозы

  Комментировать
  Синоптики прогнозируют до 10 градусов мороза. Фото: УНИАН
Синоптики прогнозируют до 10 градусов мороза. Фото: УНИАН

2-3 марта в Украине похолодает, ночью до -4-10 градусов.

Во второй день весны, по всей территории страны будет облачно с прояснением, на востоке небольшой снег. Днем почти во всех областях около 0, лишь на северо-востоке до -3, в Одесской области до +4, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

3 марта днем начнет теплеть. Ночью будет преобладать морозная погода: на западе, севере, востоке и в центре -7-9, в Одесской, Николаевской, Херсонской областях до -6, в Крыму до -4.

Днем в западных областях +7+9, на севере, в центре и на юге страны +2+4, на востоке 0+2.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прогноз погоды на март

С 4 марта в Украине начнется потепление. Такой прогноз погоды в Украине рассказала синоптик Наталья Диденко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украину надвигаются зимние морозы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
марта

Ученый предсказал развитие мира до 2240 года

Самое читаемое
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
Как изменилась Екатерина Кухар за 10 лет
7
 Просмотров: 35467
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
Кофейная кожа и блестящий взгляд: показали настоящих индийских красавиц
15
 Просмотров: 23409
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
Женщина в красном: Стильная Кейт Миддлтон побывала на стадионе в элегантном пальто
8
 Просмотров: 10740
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
Сняли с поезда - проводницу уволили за отказ общаться на украинском
 2 Просмотров: 10260
&quot;Все началось с родинки&quot; - молодая мать просит спасти ее от рака кожи
"Все началось с родинки" - молодая мать просит спасти ее от рака кожи
 Просмотров: 9270
Общество
Незаконное обогащение: Холодницкий рассказал, сколько нардепов избежит суда Nezakonnoye obo
Незаконное обогащение: Холодницкий рассказал, сколько нардепов избежит суда Nezakonnoye obo Просмотров: 387
Зеленский рассказал, кого не считает конкурентом
Зеленский рассказал, кого не считает конкурентом Просмотров: 2016
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
Стоит помнить: мать и дочь снялись в откровенном фотопроекте
16
 Просмотров: 9117
Крымского политзаключенного отправили в колонию, где применяют насилие
Крымского политзаключенного отправили в колонию, где применяют насилие Просмотров: 99
Журналист Бигус прокомментировал информацию о родственниках в России
Журналист Бигус прокомментировал информацию о родственниках в России 1 Просмотров: 1854
Больше всего комментируют
16
Порошенко отличился странным поведением
14
Украина не будет участвовать в Евровидении-2019
7
Трое нардепов идут из фракции Порошенко
3
Коммунальные услуги подорожают
3
Одна из кандидатов в президенты начала агитировать за Тимошенко
Голосов: 35392
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua