В Украину идут снег и дожди: какой будет погода в начале недели

В понедельник, 29 ноября, в Украину придет снег и грозы.
Активный циклон Benedikt организует сложную погоду в большинстве областей, пишет синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Холодный атмосферный фронт приведет к разным воздушным массам в пределах Украины - на Западе, частично на Севере и в Центре тыловая часть холодного фронта принесет низкую температуру воздуха, поэтому в этих регионах дождь будет смешиваться со снегом.
На Востоке, Юге и в центральных областях, прилегающих к восточной части, перед фронтом будет тепло, до +10+15, на Юге до +18 градусов, поэтому там будут идти дожди, местами даже сильные. Возможны грозы.
"Вся эта сложная завтрашняя синоптическая какофония будет сопровождаться сильным ветром, местами даже штормовым", - добавила Диденко.
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В Киеве завтра будет сравнительно тепло. Столица окажется примерно посреди двух противоположных воздушных масс, будет около +7 градусов. Дождь в понедельник в столице возможен к вечеру с переходом в снег.
В то же время ощутимое похолодание придет в Украину во вторник, 30 ноября.
В Киеве выпал первый снег. Из-за непогоды на автомобильных дорогах возникли пробки.
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