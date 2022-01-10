В Украину идут настоящие морозы: прогноз до конца недели

 
Ексклюзивы
1/5
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 18972
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1386
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 18324
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 12069
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
10 Просмотров: 6192
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Просмотров: 837
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
Просмотров: 2493
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1701
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
"Муж принес ящик молока и шесть пачек каши. Больше ничего в магазине не осталось" – очевидца из Казахстана
Просмотров: 3582
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Можем потерять до трети промышленности – экономист
Просмотров: 1845
Фото
Все фото
24
3
19
3
6
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Музей одного экспоната: на Волыни появилась необычная локация
Музей одного экспоната: на Волыни появилась необычная локация
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
Кейт Миддлтон отмечает 40-летие: королевский двор опубликовал фото герцогини
Кейт Миддлтон отмечает 40-летие: королевский двор опубликовал фото герцогини
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Видео
Все видео
На Прикарпатье пять тысяч колядников спели вместе и установили рекорд Украины
На Прикарпатье пять тысяч колядников спели вместе и установили рекорд Украины
Подумали, что это мешок: утренняя пробежка одесситов завершилась "рождественским чудом"
Подумали, что это мешок: утренняя пробежка одесситов завершилась "рождественским чудом"
В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента
В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента
Над Украиной летают американские разведчики
Над Украиной летают американские разведчики
"Шум" от Go_A вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения
"Шум" от Go_A вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4653
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3636
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2034
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3267
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1719
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 432
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
понедельник, 10 января 2022 12:14

В Украину идут настоящие морозы: прогноз до конца недели

  Комментировать

На Маланки и Василия в Украину придут настоящие морозы.

12-14 января в ночные часы температура воздуха в большинстве областей снизится до -12...18°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"11 января похолодание уже начнется, но пока мягко. Ветер будет преимущественно северный, порывистый и некомфортный. Из-за похолодания укрепится гололедица на дорогах и тротуарах. Готовим более теплую и толстую, но не слишком тяжелую одежду", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в течение дня вторника составит -2...6°С, на востоке от +2...-3°С, в южной части около 0°С, в Крыму до +3...5°С. В большинстве областей без осадков. Снег возможен завтра в Карпатах. Мокрый снег также пройдет в восточных областях.

Автор: facebook.com/tala.didenko
  Снег возможен завтра в Карпатах
Снег возможен завтра в Карпатах

В Киеве завтра снега не будет, но начнет заходить похолодание. Ближайшей ночью ожидается -5°С, завтра днем до -4°С. На дорогах гололедица.

12-14 января в ночные часы в столице будет до -12...17°С. На Василия днем, 14 января, и в течение выходных, 15-16 января, начнется очередное потепление вплоть до оттепели.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение

Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода.

10 января погода будет облачной, а на востоке будут отмечаться осадки в виде дождя со снегом. На западе станет прохладнее.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украину идут настоящие морозы: прогноз до конца недели». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
января

Самая большая трамвайная авария: водитель заснул за рулем

Самое читаемое
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 18963
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
19
 1 Просмотров: 18306
&quot;Возвращайся обратно в помойную страну&quot; - российского тиктокера развернули в аэропорту
"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
6
 Просмотров: 14625
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
 Просмотров: 12051
&quot;Сложный разговор&quot;: завершились переговоры между РФ и США
"Сложный разговор": завершились переговоры между РФ и США Просмотров: 10963
Общество
Срок действия Covid-сертификатов сократят
Срок действия Covid-сертификатов сократят Просмотров: 972
Для нарушителей ПДД хотят ввести штрафные баллы: подробности
Для нарушителей ПДД хотят ввести штрафные баллы: подробности Просмотров: 378
Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение
Непогода может натворить бед: объявили штормовое предупреждение Просмотров: 1359
В Украине обновили карантинные зоны
В Украине обновили карантинные зоны Просмотров: 1161
Обнадеживающая статистика: в Украине выявили менее 2 тыс. новых Covid-больных
Обнадеживающая статистика: в Украине выявили менее 2 тыс. новых Covid-больных Просмотров: 207
Больше всего комментируют
10
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
9
"Нас ведут на запад, против славян" - фанат российских войск и Лукашенка нардеп Шевченко наваял очередной пост
6
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
5
Россия продолжает вводить войска в Казахстан
2
Это закончится плохо - Аслунд о деле против Порошенко
Голосов: 58133
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть