В Украину идут настоящие морозы: прогноз до конца недели

На Маланки и Василия в Украину придут настоящие морозы.

12-14 января в ночные часы температура воздуха в большинстве областей снизится до -12...18°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"11 января похолодание уже начнется, но пока мягко. Ветер будет преимущественно северный, порывистый и некомфортный. Из-за похолодания укрепится гололедица на дорогах и тротуарах. Готовим более теплую и толстую, но не слишком тяжелую одежду", - говорится в сообщении.

Температура воздуха в течение дня вторника составит -2...6°С, на востоке от +2...-3°С, в южной части около 0°С, в Крыму до +3...5°С. В большинстве областей без осадков. Снег возможен завтра в Карпатах. Мокрый снег также пройдет в восточных областях.

Автор: facebook.com/tala.didenko Снег возможен завтра в Карпатах

В Киеве завтра снега не будет, но начнет заходить похолодание. Ближайшей ночью ожидается -5°С, завтра днем до -4°С. На дорогах гололедица.

12-14 января в ночные часы в столице будет до -12...17°С. На Василия днем, 14 января, и в течение выходных, 15-16 января, начнется очередное потепление вплоть до оттепели.

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Зима 2021-2022 годов в Украине будет теплее обычного и с дефицитом осадков. В феврале может быть весенняя погода. 10 января погода будет облачной, а на востоке будут отмечаться осадки в виде дождя со снегом. На западе станет прохладнее.