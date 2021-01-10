В Украину идут морозы

На следующей неделе температура воздуха в Украине опустится до 10 градусов мороза. Фото: Сергей Криница.

Укргидрометцентр предупредил о снегопадах и морозах на следующей неделе.

Синоптики отмечают, что 13-14 января в Карпатах, центральных и северных регионах ожидают снег, а на юге и юго-востоке - снег с дождем. Ночная температура достигнет 9 градусов мороза. Холоднее всего будет на Сумщине - до -10 градусов.

В других регионах температура 0-6 градусов мороза. Теплее юге и в Приазовье - +3 ..- 3 днем.

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В Киеве и области ожидается -1 ..- 6 градусов мороза днем, а ночью -3 ..- 8 градусов.

Холоднее всего будет в среду 13 января. На всей территории Украины температура не будет подниматься выше 0 и снег. Только на Николаевской, Херсонской, Одесской области и в Крыму - дождь.

Над Антарктидой закрылась самая большая в истории озоновая дыра. Дыра увеличивалась в размерах с середины августа, а ее максимальный размер в 24,8 млн км² был зафиксирован 20 сентября 2020 года, сообщила Всемирная метеорологическая организация на официальном сайте.