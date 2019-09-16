В Украину идет похолодание: где ожидать дожди

17 сентября в Украине будет дождливым и холодным. ФОТО: 5.ua

17 сентября в Украине пройдут небольшие дожди. Ожидать их следует западным и центральным областям, восточным и большей части южных. Сухой погода останется на севере.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха днем на большей части территории страны будет колебаться в пределах +13 +18 градусов, ночью упадет до +6 +12 . Теплее будет на юге и юго-востоке: там дневная температура составит +19 +25 градусов, ночная — до +15 градусов. Ветер западный и юго-западный, умеренный с периодическим усилением.

В Киеве 17-го сентября осадков не ожидается. Однако отметка на термометре упадет ниже: дневная температура воздуха не будет превышать +18 градусов. Ветер ожидается порывистый западный.

"В дальнейшем прохладная погода в Украине будет доминировать, пройдут дожди, ветер будет преобладать порывистый или сильный, во второй половине недели ночью на севере, северо-востоке и Западе, если будут прояснения, вероятны небольшие заморозки", — пишет Диденко.

В ближайшее время стоит ожидать первого снега и заморозков. Такой прогноз синоптики дали на неделю.