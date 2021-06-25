В Украину идет четвертая волна Covid-19

В Украине достаточно вакцин от коронавируса. Фото: Reuters Фото: Reuters

Правительство ожидает четвертую волну коронавируса в Украине.

"Правительство не отменяло карантин в целом в Украине. Мы понимаем, что еще будет одна волна. Сегодня вопрос, чтобы дольше эта волна не начиналась, но она начнется - и мы должны это понимать", - заявил председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в эфире ток-шоу "Право на владу".

Также Радуцкий утверждает, что в Украине достаточно вакцины от коронавируса, а для успешной вакцинации не хватает желания самих украинцев.

"У нас есть контракты с 5 производителями вакцин: Pfizer, AstraZeneka (получаем из Южной Кореи, Италии), Novavax, CoronaVac. И еще ведутся переговоры с Johnson & Johnson и Moderna", - рассказал Радуцкий.

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Такого количества доз вакцины, уверяет политик, достаточно для проведения вакцинации, несмотря на то, что часть украинцев уже переболела Covid-19, поэтому в настоящее время в прививке не нуждается.

"Сегодня проблема не в наличии вакцин, а в желании людей вакцинироваться", - добавил Радуцкий.

В Украине за 23 июня выявлено 937 новых случаев Covid-19, умерли от осложнений коронавирусной болезни 58 человек. Также выздоровели 2 471 человек. За все время пандемии в Украине заболели 2 231 914 человек; выздоровели – 2 157 732; летальных случаев – 52 181; проведено ПЦР-тестов – 10 739 672.