В Украину идет антициклон: погода на ближайшие дни

Молодые люди отдыхают в Киеве, 9 сентября / Reuters

В начале недели на всей территории Украины ожидается солнечная погода без осадков, обусловлена ​​антициклоном из Скандинавии.

В понедельник, 27 сентября, в Украине ожидается солнечная осенняя погода. Во всех регионах без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9°C, днем ​​12-17°С, на Закарпатье и Прикарпатье 18-20°С. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

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В Киеве в понедельник без осадков, температура ночью 7-9°С, днем ​​от + 13°С до + 15°С.

Во вторник, 28 сентября, в Украине также без осадков, лишь в восточной и северо-восточной части местами возможен небольшой дождь. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 2-7°С тепла, днем ​​10-15°С. На Закарпатье и юге страны ночью 7-12°С, днем ​​13-18 °С, местами до + 20°С.

Погода в Украине в воскресенье, 26 сентября, будет преимущественно сухой и теплой. Незначительные осадки и сильный ветер возможны только на востоке страны.