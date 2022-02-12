В Украину идет антициклон Ingo: какой будет погода 13 февраля

В Украину идет антициклон Ingo.
13 февраля погода в стране будет формировать поле повышенного давления, передает Укргидрометцентр.
По словам синоптиков, в воскресенье за счет антициклона во всех регионах страны будет спокойная погода.
В отсутствие облаков ночью температура воздуха существенно снизится, однако день будет достаточно теплым, как для февраля месяца.
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В южных и большинстве центральных областей видимость будут ухудшаться туманами, на дорогах гололедица, ночные заморозки. Без осадков, ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.
Температура ночью 5-10° мороза, в Закарпатье и в Карпатах 11-16° мороза, днем 2-7° тепла, в северо-восточной части около 0°.
В Киевской области и столице 13 февраля также без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью 5-10° мороза, днем от +2°+7°, в Киеве ночью 5-7° мороза, днем 2-4° тепла.
Православные верующие 12 февраля празднуют Праздник Трех Святых: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.
Также этот праздник называют Собор трех святителей. В народные сегодня отмечают Праздник семейной святости и "звериный свадебник".
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