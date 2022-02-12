В Украину идет антициклон Ingo: какой будет погода 13 февраля

Синоптики рассказали, какая будет погода в стране 13 февраля. Фото: news.dialog

В Украину идет антициклон Ingo.

13 февраля погода в стране будет формировать поле повышенного давления, передает Укргидрометцентр.

По словам синоптиков, в воскресенье за ​​счет антициклона во всех регионах страны будет спокойная погода.

В отсутствие облаков ночью температура воздуха существенно снизится, однако день будет достаточно теплым, как для февраля месяца.

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В южных и большинстве центральных областей видимость будут ухудшаться туманами, на дорогах гололедица, ночные заморозки. Без осадков, ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Погода 13 февраля. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью 5-10° мороза, в Закарпатье и в Карпатах 11-16° мороза, днем ​​2-7° тепла, в северо-восточной части около 0°.

В Киевской области и столице 13 февраля также без осадков, на дорогах гололедица. Температура ночью 5-10° мороза, днем ​​от +2°+7°, в Киеве ночью 5-7° мороза, днем ​​2-4° тепла.

Православные верующие 12 февраля празднуют Праздник Трех Святых: Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова. Также этот праздник называют Собор трех святителей. В народные сегодня отмечают Праздник семейной святости и "звериный свадебник".