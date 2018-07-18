В Украину доставят икону апостола Андрея Первозванного

27 июля в Киев прибудет Чудотворный образ с частицей мощей апостола Андрея.
Икону доставят из греческого города Патры путем самого апостола - по Днепру, сообщила пресс-служба Каменской епархии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под досками пола обнаружили крест ХII веках
В воскресенье, 22 июля в 9:00 икону будут встречать в городе Каменское на Днепропетровщине в Свято-Николаевском кафедральном соборе.
Далее образ доставят в столицу к празднованию 1030-летия Крещения Руси.
Икона святого апостола Андрея Первозванного написана в женском монастыре г. Патры. Митрополитом Хризостомом, управляющим Патрийской митрополией, в икону вложена частица мощей святого апостола и креста, на котором его распяли.
Комментарии