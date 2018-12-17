В украинского политзаключенного подозревают смертельное заболевание

Украинский политзаключенный Станислав Клых в российской тюрьме чувствует себя плохо, есть подозрения на рак.

"Украинский политзаключенный Станислав Клых написал письмо из российской тюрьмы. Чувствует себя плохо. Есть подозрения на рак. Надеется на обмен перед Новым годом и планирует снова начать голодовку. Украинец благодарит за письма и просит писать ему еще", - сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в Твиттере.

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Станислав Клых приговорен к 20 годам заключения по делу о запрещенной в России и признанной экстремистской организации УНА-УНСО. По версии российского следствия, в 1994-1995-х воевал против российских федеральных сил в составе вооруженных формирований самопровозглашенной республики Ичкерия.

Отбывает наказание в Верхнеуральске колонии в Челябинской области России. Заявлял о пытках. По решению руководства тюрьмы, в Клих применялось принудительное психиатрическое лечение.