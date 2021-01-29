В украинский черный список внесли 5 российских артистов

Артистов внесли в список автоматически, поскольку согласно действующему законодательству полномочиями решать "включать" или "не включать" в списки МКИП не наделено. Фото: starhit.ru

Министерство культуры включило еще 5 российских артистов в черный список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщается на сайте МКИП.

"18 января 2021 года в Министерство культуры и информационной политики поступили письма СБУ о включении в список Ольги Кормухиной, Ольги Засульской, Игоря Саруханова, Дениса Клявера (бывший участник группы "Чай вдвоем") и Марка Тишмана", - говорится в сообщении.

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С перечнем всех запрещенных артистов можно ознакомиться на сайте министерства.

Российский актер Кирилла Гребенщикова не пропустили в Украину в аэропорту "Борисполь", а также на 3 года запретили ему въезд из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.