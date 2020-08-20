В украинских школах введут STEM-образование

К 2027 году в Украине планируют реализовать систему STEM-образования.
Об этом рассказал временно исполняющий обязанности министра образования Сергей Шкарлет в эфире телеканала "ДОМ".
"Общество все больше технологизируется. Все наши новации и изменения переходят в soft - и nano-сферу, где необходимы знания, связанные с инженерным и творческим мышлением, с возможностью продуцировать какие-то инновационные идеи или генерировать новые подходы выработки и распространения научных знаний", - отметил Шкарлет.
STEM-образование - это ряд или последовательность курсов или программ обучения, которая готовит учеников к успешному трудоустройству или образованию после школы, требуя при этом различных, более технически-сложных навыков, в том числе с применением математических знаний и научных понятий. STEM-система позволяет учителям наглядно продемонстрировать материал, а ученикам - развить критическое мышление.
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Кабинет Министров должен разработать и до 1 ноября утвердить стратегию развития высшего образования на 2021-2031 годы.
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