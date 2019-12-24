В Украине зажгли уникальную елку

Фото: Facebook Дворца Потоцких

В Ивано-Франковске на территории Дворца Потоцких впервые появилась своя елка.

Ее сделали в стиле современного конструктивизма, сообщили на странице дворца в Facebook.

Деревянная конструкция из 125 частей и украшена деревянными игрушками. Высота - около 4,5 м.

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По заказу художников их собственноручно смастерили ветераны АТО в реабилитационном центре. Авторы инсталляции уверяют, что их елка уникальна, другой такой в Украине нет.

На дне затопленного Новониколаевского карьера в Днепропетровской области установили самую глубокую в Европе подводную елку. Дерево с игрушками и даже мерцающей гирляндой установили на 40-метровой глубины. Это примерно высота 12-этажного дома.