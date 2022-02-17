В Украине зарегистрировали еще одни таблетки от Covid-19

 
Ексклюзивы
1/5
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антон Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антон Мухарский
Просмотров: 207
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Просмотров: 495
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
"Кремль может прибегнуть к провокациям" – почему в РФ заговорили о признании ОРДЛО
Просмотров: 243
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
"Буду отстреливаться": в Киеве за $2,3 млн продают девятиэтажку с жителями - как там живут люди
Просмотров: 2097
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
"Путин устроил проблему, чтобы торговаться" – Гармаш о попытке РФ признать ОРДЛО
Просмотров: 342
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
"Путин подорвался на собственной гранате" - почему Кремль не начал наступление 16 февраля
Просмотров: 3294
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Украинцы выдерживают беспрецедентное давление. Но все имеет предел – Друзенко
Просмотров: 1107
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Россия будет держать ОРДЛО во взвешенном состоянии. Это карта в рукаве Путина" – политолог
Просмотров: 486
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Могут атаковать наши атомные электростанции или коммуникации президента и армии – эксперт о планах Кремля
Просмотров: 1629
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
Страна в смартфоне, смартфон у Путина – что в Раде думают о голосовании онлайн
1 Просмотров: 882
Фото
Все фото
11
3
6
19
5
&quot;Сейчас идет война за третью идентичность украинцев&quot; - Антон Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антон Мухарский
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
Россияне построили понтонный мост под украинской границей - СМИ
Один флаг через пол-Украины: Укрзализныця запустила &quot;поезд единения&quot;
Один флаг через пол-Украины: Укрзализныця запустила "поезд единения"
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера &quot;Носорога&quot; Сенцова
Президенты, народные депутаты, звезды: в столице состоялась премьера "Носорога" Сенцова
Спутники &quot;поймали&quot; усиленную активность российских войск у границ Украины
Спутники "поймали" усиленную активность российских войск у границ Украины
Видео
Все видео
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
Российская пропагандистка Скабеева испугалась военных НАТО в Украине
Российская пропагандистка Скабеева испугалась военных НАТО в Украине
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
Скованный "цепью любви" харьковчанин продает ее за $3 млн
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
"Нас не пугают никакие даты" - Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня единения
Яркие акции, марши и пение гимна: как украинцы отмечают День единения – фото, видео
Яркие акции, марши и пение гимна: как украинцы отмечают День единения – фото, видео
Интервью
1/5
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 747
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2151
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 5022
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
"Противотанкового оружия хватает уничтожить все танки РФ дважды" – насколько Украина готова оказывать сопротивление
5 Просмотров: 4401
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1854
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
14 февраля 2022
Просмотров: 1161
Усе складно
– На прохідній залиш мені бульйон і якісь котлети, будь ласка. Щось таке, щоб уночі можна було малу задурити, – просить подруга ...
четверг, 17 февраля 2022 12:21

В Украине зарегистрировали еще одни таблетки от Covid-19

  Комментировать
В Украине зарегистрировали еще одни таблетки от Covid-19
"Паксловид" – это еще один препарат для амбулаторного лечения Covid-19 в Украине. В первую очередь он предназначен для пациентов с групп риска, которые имеют противопоказания к вакцинации. Фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало препарат "Паксловид" для лечения пациентов больных коронавирусом. Лекарство прошло всю экспертизу в Украине и одобрено к использованию.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на онлайн-брифинге 17 февраля.

"Препарат "Паксловид" предназначен для использования в первую очередь для пациентов из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания с легкой степени тяжести к средней и тяжелой", - пояснил Ляшко.

Производителем препарата является компания Pfizer. Минздрав подписал контракт с ней на поставку в Украину 300 тыс. курсов "Паксловида", добавил Ляшко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус не отступает - за сутки более 30 тыс. больных

"Поскольку лекарственное средство уже допущено к экстренному медицинскому применению, мы начинаем согласовывать график поставки препарата в Украину, о котором информирует дополнительно", - сказал он.

Ляшко напомнил о наличии в Украине другого профилактического средства для снижения риска тяжелого течения Covid-19.

"Это вакцины против коронавируса - Moderna, Pfizer, CoronaVac. Имеющиеся в доступе в каждом пункте прививки и центре массовой вакцинации для всех желающих старше 12 лет", - добавил он.

Ранее в Украину прибыло 60 тыс. из 300 тыс. законтрактованных курсов "Молнупиравир" - первого препарата для лечения Covid-19 в Украине.

Противовирусные препараты "Молнупиравир" и "Паксловид" прямого действия. Предотвращают размножение вируса и снижают риск тяжелого течения болезни. Препараты выпускаются в виде таблеток и не имеют особых требований хранения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине зарегистрировали еще одни таблетки от Covid-19». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
февраля

Война на Востоке: семь лет назад произошло главное сражение

Пэрис Хилтон исполняется 41: самые пикантные снимки звездной блондинки

Самое читаемое
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство
Верховная Радаизменила пенсионное законодательство Просмотров: 25263
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов
СБУ просит жителей трех областей не паниковать и не ходить без документов Просмотров: 12924
Украинские военные ударили по &quot;оккупантам&quot; из ПТРК - зрелищные фото
Украинские военные ударили по "оккупантам" из ПТРК - зрелищные фото
11
 Просмотров: 10351
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры
Приватбанк и Ощадбанк атаковали хакеры Просмотров: 8272
США сделали новое заявление относительно сроков вторжения РФ в Украину
США сделали новое заявление относительно сроков вторжения РФ в Украину Просмотров: 6867
Общество
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антон Мухарский
"Сейчас идет война за третью идентичность украинцев" - Антон Мухарский
11
 Просмотров: 198
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
Криминальная драма Олега Сенцова и Моника Беллуччи в "Фантазиях для взрослых" - какие кинопремьеры посмотреть на этой неделе
 Просмотров: 495
В теробороне пожаловались на очереди желающих поступить
В теробороне пожаловались на очереди желающих поступить Просмотров: 360
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
"Дно кастрюли" - Клопотенко раскритиковали за выступление на марафоне единения
 Просмотров: 1287
Коронавирус не отступает - за сутки более 30 тыс. больных
Коронавирус не отступает - за сутки более 30 тыс. больных Просмотров: 315
Больше всего комментируют
9
Большинство украинцев не верят в Минские соглашения
4
Шольц в Москве снова заговорил об "особом статусе" и изменении Конституции Украины
2
Путин хочет поставить Царева во главе марионеточного правительства в Украине - СМИ
2
Украина имеет полное право отказаться от Минских договоренностей - Порошенко
2
Путин "прямо сейчас" хочет НАТО без Украины и выполнения Минских соглашений
Голосов: 58569
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть