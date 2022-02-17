В Украине зарегистрировали еще одни таблетки от Covid-19

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало препарат "Паксловид" для лечения пациентов больных коронавирусом. Лекарство прошло всю экспертизу в Украине и одобрено к использованию.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко на онлайн-брифинге 17 февраля.
"Препарат "Паксловид" предназначен для использования в первую очередь для пациентов из групп риска с целью избежать ухудшения состояния и перехода заболевания с легкой степени тяжести к средней и тяжелой", - пояснил Ляшко.
Производителем препарата является компания Pfizer. Минздрав подписал контракт с ней на поставку в Украину 300 тыс. курсов "Паксловида", добавил Ляшко.
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"Поскольку лекарственное средство уже допущено к экстренному медицинскому применению, мы начинаем согласовывать график поставки препарата в Украину, о котором информирует дополнительно", - сказал он.
Ляшко напомнил о наличии в Украине другого профилактического средства для снижения риска тяжелого течения Covid-19.
"Это вакцины против коронавируса - Moderna, Pfizer, CoronaVac. Имеющиеся в доступе в каждом пункте прививки и центре массовой вакцинации для всех желающих старше 12 лет", - добавил он.
Ранее в Украину прибыло 60 тыс. из 300 тыс. законтрактованных курсов "Молнупиравир" - первого препарата для лечения Covid-19 в Украине.
Противовирусные препараты "Молнупиравир" и "Паксловид" прямого действия. Предотвращают размножение вируса и снижают риск тяжелого течения болезни. Препараты выпускаются в виде таблеток и не имеют особых требований хранения.
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