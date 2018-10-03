В Украине заработал мотопатруль. Фото: Национальная полиция Украина.

Охрану общественного порядка в Киеве, Харькове, Одессе и Львове будет осуществлять полицейский патруль на мотоциклах.

"В этом коротком видео презентовали новый мотопатруль в Патрульной полиции Украины, обученный с помощью канадских инструкторов. Мотопатрульные поделились первыми результатами деятельности в Киеве. На очереди - Харьков, Одесса и Львов", - сообщил пресс-секретарь Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в Facebook.

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"Преимущество мотопатрульних в том, что они оперативно добираются к месту, куда трудно быстро доехать автомобильному патрулю, например, к месту ДТП, также способны к большим маневров во время охраны общественной безопасности на массовых мероприятиях и так далее", - отметил советник МВД Шевченко.

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