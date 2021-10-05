В Украине запустили веб-ресурс для борьбы с пандемией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов показал информационно-аналитическую систему СОТА.
Она способна прогнозировать ситуацию с распространением Covid-19 в Украине и мире, сообщает "Інтерфакс-Україна".
"Система позволяет узнавать, понимать, прогнозировать и принимать разные управленческие решения, связанные с Covid-19. Она позволяет четко понимать, что происходит в каждой территориальной общине, количество койко-мест, больных или тех, кто может в ближайшее время попасть в больницу", - сказал Данилов.
Система показывает полную ситуацию с вакцинацией по территориальным единицам, по возрасту и полу вакцинированных, по видам и времени поступления препаратов.
Система СОТА использует высшее руководство страны для принятия управленческих решений. Но она открыта и для простых людей.
"Все данные в системе верифицированы. Информация обновляется в режиме онлайн каждое утро", - добавил глава СНБО.
СОТА содержит часть закрытой информации. Она касается военной сферы.
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Система отслеживает ситуацию не только по Украине, но и во всех странах мира.
В Украине ежесуточно проявляют более 9 тыс. новых больных коронавирус.
Больше всего инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме них к красной зоне карантина приближаются Житомирская, Луганская и Львовская области.
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