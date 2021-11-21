В Украине запустили "Дунайский экспресс"

В Одесской области будет курсировать ежедневный поезд в Измаил. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця запустила новый поезд "Дунайский экспресс" Измаил – Одесса.

На маршруте будет ежедневно курсировать современный дизель-поезд отечественного производства Крюковского вагоностроительного завода ДПКр-3. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Максимальная скорость экспресса №7002/7001 составляет 140 км/ч, в составе – 3 вагона (170 пассажирских мест).

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Поезд будет отправляться из Одессы в 19.50. В Измаил будет прибывать в 00:32. Обратно будет идти в 01:29, прибывать в Одессу в 06:11.

Поезд будет делать остановки на станциях: Белгород-Днестровский, Кулевча, Сарата, Арциз, Главани, Дзинилор и Котлабух.

В начале ноября Укрзализныця получила первые пять вагонов из 100 в рамках заказа на 3 млрд грн за счет госбюджета. Перевозчик должен получить 20 из 100 заказанных вагонов. Крюковский завод должен построить и поставлять 51 купейный и 12 спальных вагонов. Также 37 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, 17 из которых – из купе начальника поезда.