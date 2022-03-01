В Украине запускают онлайн-занятия для школьников 1-4 классов: расписание

Школьники ежедневно смогут изучать два-три предмета. Фото: censor.net

В Украине запустили образовательную инициативу, в рамках которой учащиеся младших классов смогут продолжить обучение.

Каждый день у школьников будет возможность изучать два-три предмета. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Сообщество в Viber "Школа_инфо" опубликовало расписание занятий на неделю по следующим дисциплинам: обучение грамоте (чтение и письмо), английский язык, математика, логика, наука и физкультура.

Расписание онлайн-занятий для школьников 1-4 классов. Фото: t.me/UAmonogram

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Кроме того, на следующей неделе планируют запустить занятия для учащихся 5-6 классов.

Присоединиться к сообществу можно по ссылке. Уже сегодня вы можете найти первые задачи для школьников, в частности по математике и физкультуре.

25 февраля 2022 года МОН направило письмо руководителям департаментов образования и науки областных, Киевской городской государственных администраций и руководителям учреждений профессионального, профессионального высшего и высшего образования с рекомендацией по прекращению образовательного процесса во всех учебных заведениях и объявлении каникул на две недели. 24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

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