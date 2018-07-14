В Украине запретили популярное лекарство от отравления

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила временно распространять и хранить таблетки "Энтеросгель ЕкстраКапс". Фото - YouTube

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила временно распространять и хранить таблетки "Энтеросгель ЕкстраКапс". Такое решение было принято в пятницу, 13 июля.

Таблетки принимают для лечения отравлений и вывода токсинов из организма. Их запретили к продаже из-за непредвиденных побочных эффектов при применении серии 190318.

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Речь, в первую очередь, о капсулах "Энтеросгель ЕкстраКапс" по 0,32 грамма производства ЧАО "ЭОФ" Креома Фарм.

В Украине наложили временный запрет на применение и реализацию антибактериального препарата "Офлоксин". Лекарство производит компания "Зентива" из Чехии. Препарат запретили из-за несоответствия стандартам качества.