В Украине заминировано несколько железнодорожных вокзалов и аэропортов

В Украине продолжают минировать здания. Фото: Сегодня

В течение среды, 19 июня, в полицию поступили сообщения о минировании аэропортов Одессы и возле Киева, а также киевского и львовского железнодорожных вокзалов.

Поступили сообщения о заминировании аэропорта Одессы, а также "Борисполя" и "Жулян" в Киеве, сообщает министр инфраструктуры Владимир Омелян в Facebook.

Кроме того неизвестные заявляли о "минировании" центральных вокзалов Львова и Киева.

"И в завершение волшебного вечера "замечательного" дня сообщения о "минировании" аэропортов Одессы, Борисполя, Жулян, центральных вокзалов Киева и Львова", - написал Омелян.

Он отметил, что все эти сообщения не подтвердились, однако полиции пришлось принять все меры для проверки, в том числе эвакуировать людей.

Он также добавил, что в большинстве случаев звонки о "минировании" осуществляются с оккупированных территорий.

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Вечером 19 июня в полицию Киева поступило сообщение о минировании центрального вокзала. Правоохранители перекрыли входы в Центральный и Южный вокзалы и направляли пассажиров к поездам через боковые подземные переходы. В то же время движение поездов проходило по расписанию.