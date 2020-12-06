В Украине зафиксировали серию землетрясений

Подземные толчки были незначительными. Разрушений они не вызвали. Фото: Pixabay

На территории трех областей Западной Украины зафиксировали несколько землетрясений. Подземные толчки в районе Карпат и Прикарпатья ощущались 2 и 3 декабря.

Об этом сообщили на сайте сейсмического мониторинга Главного центра специального контроля. Первое землетрясение произошло 2 декабря в 16:14:32 на территории Ивано-Франковской области. У города Надворная сила подземных толчков достигала 2,7 балла по шкале Рихтера.

На следующий день в 14:35:00 и 14:35:24 подземные толчки зафиксировали в Львовской и Закарпатской областях. Землетрясения произошли у города Дрогобыч и в Воловецком районе Закарпатской области. Сейсмологи отметили, что сила землетрясений достигала 1,5 балла.

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Подземные толчки были незначительными. Разрушений они не вызвали.

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