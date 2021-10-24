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воскресенье, 24 октября 2021 09:38

В Украине зафиксировали более 20 тыс. новых случаев Covid-19

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В Украине зафиксировали более 20 тыс. новых случаев Covid-19
В Украине обнаружили более 20 тысяч новых больных на Covid-19. Фото: СІ

За сутки 23 октября в Украине обнаружили 20 791 случай коронавируса.

6 081 человек выздоровел, летальных случаев - 386. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Среди новых заболевших - 1 533 детей и 237 - медработников. Госпитализировали 5 924 человека.

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Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (2211), Львовской (1509), Харьковской (1508), Одесской (1403) и Донецкой (1380) областях.

22 октября, в стране обнаружили 23 229 случаев коронавируса. Болезнь унесла жизни 483 украинцев. Госпитализировали 5 362 человека.

По данным Минздрава, 95% госпитализированных с коронавирусом - вакцинированные.

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Дата
24
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