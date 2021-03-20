В Украине за сутки обнаружили более 15 тыс. больных коронавирусом

За сутки в Украине заболели на коронавирус 15292 человека. Фото: akchabar

В Украине на 20 марта 2021 года зафиксировано 15 292 новых случаев коронавируса, из которых 797 - дети, 367 - медработники.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

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Наибольшее количество случаев в Киеве – 1 070 и некоторых областях. Во Львовской области обнаружили 1180, Днепропетровской 1 082, Одесской 1 037.

За минувшие сутки госпитализированы 4 369 человек. Умерло 260, выздоровели 5 190.

За время пандемии в Украине на коронавирус заболело 1 535 218 человек, выздоровели 1 253 972, а умерли 29 775 человек.

Министерство здравоохранения Украины обновило список стран красной зоны по уровню распространения Covid-19.