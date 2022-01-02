В Украине выросли цены на изготовление заграничного и ID-паспорта

Повышение цен аргументировано удорожанием сырья. Фото: shutterstock.com

С 1 января 2022 года получение загранпаспорта и ID-карты подорожало.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Повышение цен на документы связано с повышением цен на сырье и материалы, сообщает Государственное предприятие Полиграфический комбинат Украина.

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В этой связи вырастет общая стоимость оформления паспорта гражданина Украины в форме ID-карты и паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

С 1 января стоимость изготовления паспорта гражданина Украины (ID-карта):

• в срок до 20 рабочих дней составит 372 грн (126 грн – стоимость админуслуги и 246 грн – стоимость бланка);

• до 10 рабочих дней – 498 грн (252 грн – стоимость админуслуги и 246 грн – стоимость бланка).

Первое изготовление паспорта гражданина Украины в форме ID-карты остается бесплатным.

Стоимость изготовления паспорта гражданина Украины для выезда за границу:

• в срок до 20 рабочих дней составит 733 грн (352 грн – стоимость админуслуги и 381 грн – стоимость бланка);

• до 7 рабочих дней и до 3 рабочих дней при наличии оснований – 1 тыс. 085 грн (704 грн – стоимость админуслуги и 381 грн – стоимость бланка).

Украинцы, которые оплатили услуги и подали заявление для оформления документов, до 31 декабря 2021 года получат их по старой цене.

Те, кто оплатили услуги, но не подали заявление на оформление паспорта до 31 декабря 2021, будут вынуждены доплатить по новым тарифам.

С 1 января 2022 года украинцы должны обязательно регистрировать SIM-карты, привязывая их к паспортным данным.