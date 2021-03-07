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воскресенье, 07 марта 2021 22:00

В Украине выиграли самый большой джекпот

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В Украине выиграли самый большой джекпот
Украинец выиграл в лотерею 33 млн грн. Фото: Reuters

Самый большой джекпот Украины нашел своего хозяина.

"Невероятно повезло онлайн-игроку Украинской национальной лотереи. Он выиграл самый большой джекпот Украины - 33032000 гривен", - сообщается на сайте Украинской национальной лотереи.

Счастливчик приобрел многотиражный билет Супер Лото утром 4 марта на 6 полей и 5 розыгрышей подряд. Лотерея состоялась в субботу, 6 марта.

Лототрон в 2078 тираже выбрал 05 19 24 34 38 46. Эти числа полностью совпали с одной из комбинаций игрока.

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Швейцарец сорвал джекпот в €210 млн в международную лотерею Euromillions.

Его шансы на успех оценивали, как 1 к 139 млн. Он угадал числа 6, 12, 22, 29 и 33, а также "счастливые числа" 6 и 11.

Предыдущий рекорд этой лотереи составил €200 млн. Джекпот выиграл в декабря 2020 года пенсионер с юга Франции.

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Дата
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