В Украине выиграли самый большой джекпот

Самый большой джекпот Украины нашел своего хозяина.

"Невероятно повезло онлайн-игроку Украинской национальной лотереи. Он выиграл самый большой джекпот Украины - 33032000 гривен", - сообщается на сайте Украинской национальной лотереи.

Счастливчик приобрел многотиражный билет Супер Лото утром 4 марта на 6 полей и 5 розыгрышей подряд. Лотерея состоялась в субботу, 6 марта.

Лототрон в 2078 тираже выбрал 05 19 24 34 38 46. Эти числа полностью совпали с одной из комбинаций игрока.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина выиграл $2 млн в лотерею сразу после ДТП

Швейцарец сорвал джекпот в €210 млн в международную лотерею Euromillions.

Его шансы на успех оценивали, как 1 к 139 млн. Он угадал числа 6, 12, 22, 29 и 33, а также "счастливые числа" 6 и 11.

Предыдущий рекорд этой лотереи составил €200 млн. Джекпот выиграл в декабря 2020 года пенсионер с юга Франции.