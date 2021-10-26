В Украине вводят бустерную третью дозу вакцины от Covid-19: кому будут колоть

В Украине будут прививать третью дозу. Фото: Reuters

В Украине собираются ставить третью бустерную вакцину от Covid-19.

Дополнительную прививку против коронавируса в Украине будут рекомендовать тем, у кого может быть слабый иммунный ответ на стандартный курс вакцинации, заявил главный санитарный врач Украины - заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин на брифинге.

Вакцина будет рекомендована тем людям, которые пережили массивную трансплантацию органов, постоянно принимают иммуносупрессивные препараты, имеют иммунодефицитные состояния - первичные или приобретенные. Для этих категорий прописаны четкие рекомендации.

Для третьей дозы будут такие же рекомендации относительно сочетания вакцин, как и для первых двух доз.

"Сочетание вакцин уже более или менее урегулировано - и будут использоваться стандартные рекомендации, которые действуют сейчас. Разрешено сочетание мРНК вакцин с мРНК вакцинами: то есть Moderna может быть замещена на вторую дозу вакцины Pfizer или наоборот. Также вакцина AstraZeneca может быть замещена мРНК вакциной для второй прививки", - сказал Кузин

"Для введения третьей дополнительной дозы будет применяться такая же норма. Будет использоваться принцип совместимости мРНК-вакцин или векторных с мРНК. По другим конфигурациям сейчас отсутствуют доказательные данные относительно безопасности таких сочетаний", заявил санврач.

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"Это вакцина для жизни. И все должны понимать, что когда мы говорим вакцинироваться, мы вакцинируемся, чтобы спасти свое здоровье. И не нужно играть в лотерею, достаточно ли у меня будет титров антител после перенесенной болезни, недостаточно ли инфицируюсь или не инфицируюсь. Просто сделайте прививку и будьте спокойны!" - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.