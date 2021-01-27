В Украине ввели новый праздник

Это день открытия летней Олимпиады 1996 года. Фото: pixabay.com

В Украине решили основать новый профессиональный праздник.

С этого года 19 июля будут праздновать День тренера, сообщил министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт.

Такую дату выбрали, поскольку это день открытия летней Олимпиады 1996 года. Тогда Украина впервые приняла участие в таком масштабном международном соревновании как независимое государство и выступила самостоятельной олимпийской командой.

"Профессиональный праздник украинских специалистов, которые готовят наших спортсменов к важнейшим соревнованиям в их жизни, обязательно должно быть. Мы глубоко ценим их вклад в развитие государственного спорта. Для меня лично тренер занимает почетное место, как человек, который сделал меня тем, кем являюсь сегодня. Все мои высокие результаты благодаря своим наставникам ", - написал министр.

Олимпийские игры в Токио планируют провести с 23 июля по 8 августа 2021 года. Ранее соревнования неоднократно переносили из-за распространения Covid-19.